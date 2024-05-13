Данильченко Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данильченко) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Данильченко Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данильченко Александр Иванович
Мать ребёнка: Данильченко Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данильченко Николай Иванович
Мать ребёнка: Данильченко Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данильченко Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данильченко Кладвия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Данильченко) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Данильченко Кладвия
Рождение ребёнка
1943
Сын: Данильченко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1973