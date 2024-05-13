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Данильченко Иван Прокопьевич

Место рождения

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Данильченко Прокопий Иванович

Мать: Данильченко (Резник) Мария Марковна

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данильченко) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Данильченко Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данильченко Александр Иванович

Мать ребёнка: Данильченко Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данильченко Николай Иванович

Мать ребёнка: Данильченко Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данильченко Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данильченко Кладвия

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Данильченко) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Данильченко Кладвия

Рождение ребёнка
1943

Сын: Данильченко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1973

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