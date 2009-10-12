Шкредова Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1947
Дата смерти12.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1970
Дочь: Василькова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шкредов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.03.1973
Дочь: Шкредова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шкредов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.06.1979
Дочь: Шкредова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Шкредов Николай Игнатьевич
Смерть
12.10.2009