Шкредова Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкредова Вера Михайловна

Шкредова Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1947

Дата смерти

12.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1970

Дочь: Василькова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шкредов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.03.1973

Дочь: Шкредова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шкредов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.06.1979

Дочь: Шкредова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Шкредов Николай Игнатьевич

Смерть
12.10.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close