Михайлов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Михайлов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Михайлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
25.05.1880
Aleksandrów Kujawski
Рождение ребёнка
25.04.1881
Дочь: Строковская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Михайловa Эмма* Адельхайда Карловна
Włocławek, par. Aleksandrów Kujawski
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Михайловa Эмма* Адельхайда Карловна
Смерть
Неизвестно