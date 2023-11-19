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Михайлов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Михайлов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Михайлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
25.05.1880

Жена: Михайловa Эмма* Адельхайда Карловна

Aleksandrów Kujawski
Рождение ребёнка
25.04.1881

Дочь: Строковская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Михайловa Эмма* Адельхайда Карловна

Włocławek, par. Aleksandrów Kujawski
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Михайловa Эмма* Адельхайда Карловна

Смерть
Неизвестно
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