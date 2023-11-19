Михайловa (Фрезимер) Эмма* Адельхайда Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловa (Фрезимер) Эмма* Адельхайда Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Фрезимер Карль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Михайлович

Бракосочетание
25.05.1880

Муж: Михайлов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1881

Дочь: Строковская (Михайлова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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