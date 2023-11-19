Михайловa (Фрезимер) Эмма* Адельхайда Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Фрезимер Карль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Михайлович
Бракосочетание
25.05.1880
Рождение ребёнка
25.04.1881
Дочь: Строковская (Михайлова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно