Клюкина-Маркушина Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Маркушина Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 28.08.1860

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1838 и 10.08.1850

Муж: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович

Рождение ребёнка
07.01.1853

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1855

Сын: Маркушин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-ZS9N-1?i=26&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
28.08.1860

Сын: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 28.08.1860
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