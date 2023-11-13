Клюкина-Маркушина Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 28.08.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1838 и 10.08.1850
Рождение ребёнка
07.01.1853
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович
Рождение ребёнка
19.09.1855
Сын: Маркушин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-ZS9N-1?i=26&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
28.08.1860
Сын: Клюкин-Маркушин Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Маркелович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 28.08.1860