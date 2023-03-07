Бабич Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабич Василий Дмитриевич

Бабич Василий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Вычислено 1928

Жена: Багринцева Евдокия Егоровна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Полонская Александра Васильевна

Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.09.1931

Дочь: Полонская Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 13.09.1935

Дочь: Полонская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Полонская Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
05.11.1941
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Коченевским РВК
Смерть
20.04.1942
Россия,Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Бяково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close