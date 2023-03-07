Бабич Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1908 ст.
Дата смерти20.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1928
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Полонская Александра Васильевна
Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
13.09.1931
Дочь: Полонская Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 13.09.1935
Дочь: Полонская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Полонская Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Багринцева Евдокия Егоровна
Призыв на военную службу
05.11.1941
Призван Коченевским РВК
Смерть
20.04.1942
Россия,Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Бяково