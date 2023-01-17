Полонская Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
Бракосочетание
?.01.1952
Бракосочетание
1952
Муж: не указан
Бракосочетание
1952
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.01.1953
Сын: Салмин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Салмин Алексей Александрович
Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Рождение ребёнка
27.04.1955
Сын: Салмин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Салмин Алексей Александрович
Целинное, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область