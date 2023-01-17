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Полонская Татьяна Васильевна

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Место рождения

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.09.1931

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Бабич Василий Дмитриевич

Мать: Багринцева Евдокия Егоровна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
?.01.1952

Муж: Салмин Алексей Александрович

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1952

Муж: не указан

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1952

Муж: не указан

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.01.1953

Сын: Салмин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Салмин Алексей Александрович

Россия Новосибирская область Коченевский район с.СИБНИИЖ
Рождение ребёнка
27.04.1955

Сын: Салмин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Салмин Алексей Александрович

Целинное, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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