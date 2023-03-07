Симдянова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Симдянов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Симдянов Герасим Алексеев
Отец ребёнка: Симдянов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Симдянов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Симдянов Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Симдянов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Симдянов Алексей Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857