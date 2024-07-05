Фролова (Кочетова) Татьяна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900
Восприемники: Ананий Андреевич Кочетков и дев. Вера Андреевна Кочеткова
Бракосочетание
21.01.1918 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
По жениху: Гавриил Шубин и Яков Фролов По невесте: Семен Родионович Кочетов и Иван Данилович Киселев
Смерть
Неизвестно