Фролова (Кочетова) Татьяна Родионовна 30.12.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова (Кочетова) Татьяна Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1900

Отец: Кочетов Родион Андреевич

Мать: Кочетова Аграфена (Агрипина) Ивановна

Восприемники: Ананий Андреевич Кочетков и дев. Вера Андреевна Кочеткова
Бракосочетание
21.01.1918 ст.

Муж: Фролов Никита Никонович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
По жениху: Гавриил Шубин и Яков Фролов По невесте: Семен Родионович Кочетов и Иван Данилович Киселев
Смерть
Неизвестно

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