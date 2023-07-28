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Путятин Афанасий Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.01.1884

Дата смерти

04.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1884

Отец: Путятин Михаил Ефимович

Мать: Путятина Мария Афанасьевна

Бракосочетание
18.08.1913

Жена: Путятина Пелагея Константиновна

Бракосочетание
27.05.1919

Жена: Путятина Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
22.12.1921

Сын: Марков Олег Афанасьевич

Мать ребёнка: Путятина Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Путятин Валентин Афанасьевич

Мать ребёнка: Путятина Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
22.09.1924

Дочь: Соломонова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Путятина Анастасия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1932