Путятин Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.01.1884
Дата смерти04.02.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1884
Бракосочетание
18.08.1913
Бракосочетание
27.05.1919
Рождение ребёнка
22.12.1921
Мать ребёнка: Путятина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Путятин Валентин Афанасьевич
Мать ребёнка: Путятина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
22.09.1924
Дочь: Соломонова Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Путятина Анастасия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1932