Даксергоф Георгий Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.04.1895
Дата смерти11.12.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1895
Рождение ребёнка
24.10.1918
Дочь: Стоняльская Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Даксергоф Алла Константиновна
г. Шанхай, Китайская республика
Бракосочетание
16.12.1927
г. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Смерть
11.12.1967
г. Хилдсбург, Сонома, Калифорния, США
Место погребения: Santa Rosa