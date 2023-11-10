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Даксергоф Георгий Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.04.1895

Дата смерти

11.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1895

Отец: Даксергоф Михаил Владимирович

Мать: Даксергоф Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1918

Дочь: Стоняльская Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Даксергоф Алла Константиновна

г. Шанхай, Китайская республика
Бракосочетание
16.12.1927

Жена: Даксергоф Алла Константиновна

г. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Смерть
11.12.1967
г. Хилдсбург, Сонома, Калифорния, США
Место погребения: Santa Rosa
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