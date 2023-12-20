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Будина Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Будина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Будина) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Будина) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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