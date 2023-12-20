Будина Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Будина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Будина) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Будина) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Будин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно