Будин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Будин Михаил Елисеевич
Мать: Будина Домника Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Ксения Андреева
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Будина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Будина) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Будина) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Будина Екатерина Евдокимова
Смерть
Неизвестно