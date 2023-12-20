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Будин Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Будин Михаил Елисеевич

Мать: Будина Домника Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Екатерина Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Ксения Андреева

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Будина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Будина) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Будина) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Будина Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Будина Екатерина Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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