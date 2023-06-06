Сагитов Гыймадетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Надыршин Сагит
Мать: Баширова Хубейба
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гилматдинова Гафия
Мать ребёнка: Навлетова Гафифа
Рождение ребёнка
30.04.1858
Сын: Гыймадетдинов Махмут
Мать ребёнка: Навлетова Гафифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Навлетова Гафифа
Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно