Сагитов Гыймадетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Гыймадетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Надыршин Сагит

Мать: Баширова Хубейба

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гилматдинова Гафия

Мать ребёнка: Навлетова Гафифа

Рождение ребёнка
30.04.1858

Сын: Гыймадетдинов Махмут

Мать ребёнка: Навлетова Гафифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Навлетова Гафифа

Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно