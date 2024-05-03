Дрозд (Дрозденко) Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения19.03.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
19.03.1799
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36K-S?i=684&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрозденко Мария
Рождение ребёнка
08.03.1837
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дрозденко Мария
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9W8-9?i=403&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.07.1839
Сын: Дрозд (Дрозденко) Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Дрозденко Мария
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WY-F?i=443&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.12.1841
Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Иванович
Мать ребёнка: Дрозденко Мария
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T974-H?i=484&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно