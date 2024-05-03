Дрозд (Дрозденко) Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Иван Осипович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

19.03.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1799

Отец: Дрозд (Дрозденко) Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Дрозд Татьяна Григорьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36K-S?i=684&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозденко Мария

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.03.1837

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дрозденко Мария

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9W8-9?i=403&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
27.07.1839

Сын: Дрозд (Дрозденко) Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Дрозденко Мария

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WY-F?i=443&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
20.12.1841

Сын: Дрозд (Дрозденко) Петр Иванович

Мать ребёнка: Дрозденко Мария

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T974-H?i=484&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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