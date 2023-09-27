Фролов-Багреев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов-Багреев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1782

Жена: Фролова-Багреева Аграфена Павловна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Фролов-Багреев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова-Багреева Аграфена Павловна

Полтава, Полтавська область
Военная служба
1787
Полтава, Полтавська область
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: бригадир Награждён орденом св. Георгия 4 степени.
Военная служба
1789
Полтава, Полтавська область
Род войск: Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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