Фролов-Багреев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1782
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фролов-Багреев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова-Багреева Аграфена Павловна
Военная служба
1787
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: бригадир Награждён орденом св. Георгия 4 степени.
Военная служба
1789
Род войск: Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно