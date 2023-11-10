Решетникова (Семенова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1910
Дата смерти09.07.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Образование
25.05.1928
Окончила счетно-бухгалтерские курсы в г.Уральске
Образование
08.07.1928
Окончила школу II ступени
Бракосочетание
12.02.1949
Рождение ребёнка
09.12.1949
Сын: Решетников Николай Федорович
Отец ребёнка: Решетников Федор Васильевич
Смерть
09.07.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно