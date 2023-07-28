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Пауткина Елизавета Даниловна
Пауткина Елизавета Даниловна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пауткин Даниил Ефимович
1863 г.р.
Мать
Пауткина (Виногорова) Мария Александровна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пауткин Даниил Ефимович
Мать:
Пауткина Мария Александровна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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