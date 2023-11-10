Карлов Деонисий Алексеев
Место рождения
Дата рождения04.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897
Отец: Карлов Алексей Прохоров
Мать: Анастасия Павлова
Крещение
05.05.1897
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Петр Гаврилов Карлов и села Калабино государственная крестьянская жена Параскева Федорова Левашева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно