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Карлов Деонисий Алексеев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1897

Отец: Карлов Алексей Прохоров

Мать: Анастасия Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
05.05.1897
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Петр Гаврилов Карлов и села Калабино государственная крестьянская жена Параскева Федорова Левашева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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