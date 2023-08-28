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(Поспелова) Анастасия Павлова

Место рождения

село Болохна Задонского уезда

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Поспелов Павел Филиппов

Мать: не указана

село Болохна Задонского уезда
Бракосочетание
26.09.1888

Муж: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1889

Сын: Карлов Иосиф Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1893

Сын: Карлов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1895

Сын: Карлов Хрисанф Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.05.1897

Сын: Карлов Деонисий Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.04.1899

Сын: Карлов Афонасий Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.02.1904

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.08.1910

Сын: Карлов Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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