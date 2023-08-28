(Поспелова) Анастасия Павлова
Место рождениясело Болохна Задонского уезда
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Поспелов Павел Филиппов
Мать: не указана
село Болохна Задонского уезда
Бракосочетание
26.09.1888
Рождение ребёнка
02.11.1889
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
11.09.1893
Сын: Карлов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
18.03.1895
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
04.05.1897
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
11.04.1899
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
18.02.1904
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
?.08.1910
Отец ребёнка: Карлов Алексей Прохоров
Смерть
Неизвестно