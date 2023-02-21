Васнецова (Увицкая) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Васнецов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Снигирева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Нина Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Нина Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Брюхова Серафима Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович
Работа или профессия
Неизвестно