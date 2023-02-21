Васнецова (Увицкая) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Увицкая) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Васнецов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Снигирева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Нина Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Нина Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Брюхова Серафима Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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