Погудин Пантелей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Погудин Пётр Савастьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1837
Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна
Рождение ребёнка
01.11.1842
Сын: Погудин Михаил Пантелеевич
Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна
Рождение ребёнка
23.08.1845
Сын: Погудин Александр Пантелеевич
Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Пантелеевна
Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно