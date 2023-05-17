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Погудин Пантелей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Погудин Пётр Савастьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1837

Сын: Погудин Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна

Рождение ребёнка
01.11.1842

Сын: Погудин Михаил Пантелеевич

Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна

Рождение ребёнка
23.08.1845

Сын: Погудин Александр Пантелеевич

Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Пантелеевна

Мать ребёнка: Погудина Агрипина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Агрипина Карповна

Смерть
Неизвестно