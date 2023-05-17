Погудин Пётр Савастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Погудин Савастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погудина) Матрёна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Погудин Пантелей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1843
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1847
Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край