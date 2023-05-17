Погудин Пётр Савастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогудин Пётр Савастьянович

Погудин Пётр Савастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Погудин Савастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погудина) Матрёна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Погудин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Погудин Пантелей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Погудин Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Погудин Карп Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1847
Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.