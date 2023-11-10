Романенко (Милаш) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Милаш) Людмила

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Место рождения

Узбекистан, Бухарская обл., Вабкентский р-н, п. Кумушкент

Дата рождения

26.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946

Отец: Милаш Иван

Мать: Милаш Ольга

Узбекистан, Бухарская обл., Вабкентский р-н, п. Кумушкент
Рождение ребёнка
20.02.1964

Сын: Романенко Валерий

Отец ребёнка: Романенко Филипп

Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.09.1966

Дочь: Мурашкина Светлана

Отец ребёнка: Романенко Филипп

Водопойное, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Развод
Неизвестно

Муж: Романенко Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Филипп

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