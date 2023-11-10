Романенко (Милаш) Людмила
Место рожденияУзбекистан, Бухарская обл., Вабкентский р-н, п. Кумушкент
Дата рождения26.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946
Отец: Милаш Иван
Мать: Милаш Ольга
Узбекистан, Бухарская обл., Вабкентский р-н, п. Кумушкент
Рождение ребёнка
20.02.1964
Сын: Романенко Валерий
Отец ребёнка: Романенко Филипп
Залесское, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.09.1966
Дочь: Мурашкина Светлана
Отец ребёнка: Романенко Филипп
Водопойное, Черноморский муниципальный район, Республика Крым
Развод
Неизвестно
Муж: Романенко Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романенко Филипп