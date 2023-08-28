Котова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1795
Дата смертиДо 1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисия Григорьева
Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1828