Котова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1795

Дата смерти

До 1828

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисия Григорьева

Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Котов Григорий Абрамов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Григорий Абрамов

Смерть
До 1828
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