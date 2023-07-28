Гонтарева (Вдовенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонтарева (Вдовенко) Мария

Место рождения

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовенко Павел

Мать: Вдовенко Антонина

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонтарев Владимир

Отец ребёнка: Гонтарев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гонтарев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Александра

Отец ребёнка: Гонтарев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонтарев Анатолий

Отец ребёнка: Гонтарев Петр

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонтарев Борис

Отец ребёнка: Гонтарев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гонтарев Петр

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Петровское, Борисоглебский, Воронежская область