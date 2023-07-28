Гонтарева (Вдовенко) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовенко Павел
Мать: Вдовенко Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонтарев Владимир
Отец ребёнка: Гонтарев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гонтарев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Александра
Отец ребёнка: Гонтарев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонтарев Анатолий
Отец ребёнка: Гонтарев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонтарев Борис
Отец ребёнка: Гонтарев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гонтарев Петр
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно