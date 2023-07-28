Вдовенко Антонина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чебанова Анна
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Рождение ребёнка
06.03.1908
Дочь: Терехова Татьяна
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вдовенко Владимир
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квашин Елизавета
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонтарева Мария
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенко Николай
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенко Матвей
Отец ребёнка: Вдовенко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовенко Павел
Смерть
Неизвестно