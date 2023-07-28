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Вдовенко Антонина

Место рождения

Танцырей, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Танцырей, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чебанова Анна

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.03.1908

Дочь: Терехова Татьяна

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Вдовенко Владимир

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квашин Елизавета

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонтарева Мария

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенко Николай

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенко Матвей

Отец ребёнка: Вдовенко Павел

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовенко Павел

Смерть
Неизвестно