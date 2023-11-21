Бутусова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бутусов Парфен Сидорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Парфеновна
Отец ребёнка: Бутусов Парфен Сидорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бутусов Михаил Парфенович
Отец ребёнка: Бутусов Парфен Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно