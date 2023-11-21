Бутусова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутусова ?

Бутусова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бутусов Яков Парфенович

Отец ребёнка: Бутусов Парфен Сидорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Парфеновна

Отец ребёнка: Бутусов Парфен Сидорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бутусов Михаил Парфенович

Отец ребёнка: Бутусов Парфен Сидорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутусов Парфен Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close