Бутусов Яков Парфенович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Бутусов Парфен Сидорович
Мать: Бутусова ?
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Светлинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно