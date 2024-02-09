Бутусов Яков Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутусов Яков Парфенович

Бутусов Яков Парфенович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бутусов Парфен Сидорович

Мать: Бутусова ?

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в той же волости деревню Светлинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутусова Аксинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close