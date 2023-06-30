Корчагин Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Павел Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Анатолий Павлович

Мать: Корчагина Милия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.05.199

Дочь: Норман Анна Павловна

Мать ребёнка: Корчагина Ольга Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротун Василиса Павловна

Мать ребёнка: Корчагина Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Ольга Игоревна

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