Петров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Самородова Дарья Иванова
Мать ребёнка: не указана
с. Кузминки Тамбовская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
с. Кузминки Тамбовская губ.
Смерть
Неизвестно