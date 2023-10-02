Петров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Самородова Дарья Иванова

Мать ребёнка: не указана

с. Кузминки Тамбовская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
с. Кузминки Тамбовская губ.
Смерть
Неизвестно
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