Самородова (Петрова) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородова (Петрова) Дарья Иванова

Место рождения

с. Кузминки Тамбовская губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Петров Иван

Мать: не указана

с. Кузминки Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Самородов Петр Савельев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Самородов Никифор Петрович

Отец ребёнка: Самородов Петр Савельев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Петр Савельев

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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