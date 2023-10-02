Самородова (Петрова) Дарья Иванова
Место рожденияс. Кузминки Тамбовская губ.
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Петров Иван
Мать: не указана
с. Кузминки Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Самородов Петр Савельев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Самородов Никифор Петрович
Отец ребёнка: Самородов Петр Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно