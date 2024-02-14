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Бедретдинов Диян

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Абдулжалилов Бедретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Бедретдинова) Фяриха

Мать ребёнка: Бедретдинова Фяридя

Рождение ребёнка
24.06.1921

Сын: Бедретдинов Сямиулла

Мать ребёнка: Бедретдинова Фяридя

Смерть
Неизвестно

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