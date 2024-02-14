Бедретдинов Диян
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Абдулжалилов Бедретдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Бедретдинова) Фяриха
Мать ребёнка: Бедретдинова Фяридя
Рождение ребёнка
24.06.1921
Сын: Бедретдинов Сямиулла
Мать ребёнка: Бедретдинова Фяридя
Смерть
Неизвестно