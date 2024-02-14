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Бедретдинова Фяридя

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Бедретдинова) Фяриха

Отец ребёнка: Бедретдинов Диян

Рождение ребёнка
24.06.1921

Сын: Бедретдинов Сямиулла

Отец ребёнка: Бедретдинов Диян

Смерть
Неизвестно

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