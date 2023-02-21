Корягина Мария Амплиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Мария Амплиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Корягина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1895 ст.

Дочь: Корягина Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Корягин Александр Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1897 ст.

Сын: Корягин Петр Александрович

Отец ребёнка: Корягин Александр Максимович

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Александр Максимович

Смерть
Неизвестно
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