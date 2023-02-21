Корягина Мария Амплиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Корягина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Максимович
Рождение ребёнка
18.06.1895 ст.
Дочь: Корягина Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Корягин Александр Максимович
Рождение ребёнка
13.01.1897 ст.
Сын: Корягин Петр Александрович
Отец ребёнка: Корягин Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно