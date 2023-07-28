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Свиридова Мария Прокофьевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905

Отец: Свиридов Прокофий Иванович

Мать: Свиридова Ирина Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1905 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.07.1905
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс солдат Владимир Никитин Свиридов [сын Никиты Павловича] и крестьянская девица Татьяна Григорьева Полянская [дочь Григория Алексеевича, в замужестве Че... Показать все
Смерть
Неизвестно