Свиридова Мария Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1905
Рождение, крещение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1905 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.07.1905
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс солдат Владимир Никитин Свиридов [сын Никиты Павловича] и крестьянская девица Татьяна Григорьева Полянская [дочь Григория Алексеевича, в замужестве Че... Показать все
Смерть
Неизвестно