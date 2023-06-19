Свиридова (Полянская) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Свиридова Ефросинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Сын: Свиридов Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Сын: Свиридов Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Зинаида Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Сын: Свиридов Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Клавдия Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович
Дочь: Свиридова Клавдия Прокофьевна
Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович