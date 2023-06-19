Свиридова (Полянская) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Полянская) Ирина Григорьевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Петр Полянский, Крестьянин 1869- , Алексей Перов, Государственный крестьянин 1853- , Емельян Свиридов, Однодворец 1841- Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1891 год, Троицкая ... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1892

Дочь: Свиридова Ефросинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №78, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1895

Дочь: Свиридова Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №94, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1897

Дочь: Свиридова Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1898

Дочь: Свиридова Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1900

Сын: Свиридов Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1900 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1902

Сын: Свиридов Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1905

Дочь: Свиридова Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1905 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Свиридова Зинаида Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Свиридов Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.04.1915

Дочь: Свиридова Клавдия Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №51, метрическая книга за 1915 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: Свиридова Клавдия Прокофьевна

Отец ребёнка: Свиридов Прокофий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно