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Нагнойный Сергей Авксентьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1884

Жена: Нагнойная Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
07.09.1885

Дочь: Самойлова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Щербань Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
23.04.1893

Сын: Нагорный Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
28.05.1900

Сын: Нагнойный Игнат Сергеевич

Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Кравченко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно