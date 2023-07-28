Нагнойный Сергей Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1884
Рождение ребёнка
07.09.1885
Дочь: Самойлова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Щербань Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
23.04.1893
Сын: Нагорный Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
28.05.1900
Сын: Нагнойный Игнат Сергеевич
Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
24.07.1903
Дочь: Кравченко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Нагнойная Александра Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно