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Нечаев Евгений

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Место рождения

Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.05.1927

Дата смерти

30.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1927

Отец: Нечаев Иван Сергеевич

Мать: Нечаева Мария Кондратьевна

Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.09.1955

Сын: Нечаев Евгений

Мать ребёнка: Нечаева Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Виктор

Мать ребёнка: Нечаева Мария Гавриловна

Упоминание
Неизвестно
Долгое время работал на кирпичом заводе в Котовске
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий, каменщик, Золотые руки
Смерть
30.04.2001
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Умер от Сердечного приступа дома. Очень быстро.
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