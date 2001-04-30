Нечаев Евгений
Место рождения
Дата рождения29.05.1927
Дата смерти30.04.2001
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1927
Отец: Нечаев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
17.09.1955
Сын: Нечаев Евгений
Мать ребёнка: Нечаева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Виктор
Мать ребёнка: Нечаева Мария Гавриловна
Упоминание
Неизвестно
Долгое время работал на кирпичом заводе в Котовске
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий, каменщик, Золотые руки
Смерть
30.04.2001
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Умер от Сердечного приступа дома. Очень быстро.