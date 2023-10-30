Нечаев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Нечаев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Дьякова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
03.10.1920
Дочь: Ефимова Агния
Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
29.05.1927
Сын: Нечаев Евгений
Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна
Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Иван
Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна
Смерть
Около 1959
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище