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Нечаев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Нечаев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Дьякова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
03.10.1920

Дочь: Ефимова Агния

Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
29.05.1927

Сын: Нечаев Евгений

Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна

Бондари, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Иван

Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Аркадий (Аркаша)

Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Нечаева Мария Кондратьевна

Смерть
Около 1959
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Старое кладбище
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