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Разстригин Борис Никитич

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Место рождения

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

24.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1868

Отец: Разстригин Никита Миронов

Мать: Разстригина Анисия Васильева

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Разстригин Матвей Борисович

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Рождение ребёнка
04.07.1894

Сын: Разстригин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Рождение ребёнка
21.08.1896

Дочь: Маликова Наталия Борисовна

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Растригин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.12.1903

Сын: Разстригин Василий Борисович

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: Скорниченко Мария Борисовна

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.09.1909

Дочь: Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.02.1912

Дочь: Фотинья Борисовна

Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна

Яр, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Растригина Фекла Семеновна

Смерть
Неизвестно
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