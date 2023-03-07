Разстригин Борис Никитич
Место рождения
Дата рождения24.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1868
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Разстригин Матвей Борисович
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
04.07.1894
Сын: Разстригин Сергей Борисович
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
21.08.1896
Дочь: Маликова Наталия Борисовна
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Растригин Михаил Борисович
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
22.12.1903
Сын: Разстригин Василий Борисович
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: Скорниченко Мария Борисовна
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
13.09.1909
Дочь: Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Рождение ребёнка
07.02.1912
Дочь: Фотинья Борисовна
Мать ребёнка: Разстригина Ирина Авдеевна
Яр, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно