Разстригина Анисия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Скорниченко Мелания Никитична
Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ра(з)стригин Роман Никитич
Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов
Рождение ребёнка
21.08.1866
Сын: Ра(з)стригин Максим Никитич
Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов
Рождение ребёнка
24.07.1868
Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов
Смерть
Неизвестно