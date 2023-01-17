Разстригина Анисия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазстригина Анисия Васильева

Разстригина Анисия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Скорниченко Мелания Никитична

Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ра(з)стригин Роман Никитич

Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов

Рождение ребёнка
21.08.1866

Сын: Ра(з)стригин Максим Никитич

Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1868

Сын: Разстригин Борис Никитич

Отец ребёнка: Разстригин Никита Миронов

Батурино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close