Кузнецова (Кузнецова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Митрофанович

Смерть
Неизвестно