Рожков Егор Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Егор Родионович

Рожков Егор Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1926

Дочь: Комина Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Рожкова Мария Ивановна

Староподастрамьево, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Рожкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close