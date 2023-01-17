Комина (Рожкова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комина (Рожкова) Валентина Егоровна

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Место рождения

Староподастрамьево, Зарайск, Московская область

Дата рождения

25.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926

Отец: Рожков Егор Родионович

Мать: Рожкова Мария Ивановна

Староподастрамьево, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
11.11.1952

Муж: Комин Константин Дмитриевич

Староподастрамьево
Рождение ребёнка
03.07.1953

Дочь: Кулыгина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Комин Константин

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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