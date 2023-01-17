Комина (Рожкова) Валентина Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1926
Отец: Рожков Егор Родионович
Мать: Рожкова Мария Ивановна
Бракосочетание
11.11.1952
Староподастрамьево
Рождение ребёнка
03.07.1953
Дочь: Кулыгина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Комин Константин
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
Неизвестно