Перлман-Ривкин (Мельцер-Мазе?) Боша (Баша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлман-Ривкин (Мельцер-Мазе?) Боша (Баша)

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Коган Исаак

Мать: Коган Сара

Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1870

Сын: Перлман Самуил

Отец ребёнка: Перлман Файтель Мойше

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Перлман Чарльз

Отец ребёнка: Перлман Файтель Мойше

Бобруйск, Могилёвская область
Иммиграция
1889
Место жительства
1900
New York City, New York, New York, USA
Смерть
05.05.1910
New York, NY