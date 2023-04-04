Перлман-Ривкин (Мельцер-Мазе?) Боша (Баша)
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1846
Дата смерти05.05.1910
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Коган Исаак
Мать: Коган Сара
Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1870
Сын: Перлман Самуил
Отец ребёнка: Перлман Файтель Мойше
Рождение ребёнка
1875
Сын: Перлман Чарльз
Отец ребёнка: Перлман Файтель Мойше
Иммиграция
1889
Место жительства
1900
New York City, New York, New York, USA
Смерть
05.05.1910
New York, NY