Козырева (Смирнова) Ирина Геннадьевна 23.04.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырева (Смирнова) Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.04.1989

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1989

Отец: Смирнов Геннадий Юрьевич

Мать: Смирнова (Шубина) Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2006 по 01.08.2011
Московский Педагогический государственный Университет (МПГУ)
высшее | Current education:1
Работа или профессия
С 10.01.2011
ГБОУ Школа № 1551
Учитель | Current occupation:1
Бракосочетание
03.07.2015

Муж: Козырев Антон Александрович

Москва, Тушинский ЗАГС
Рождение ребёнка
29.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Антон Александрович

Москва
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