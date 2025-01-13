Козырева (Смирнова) Ирина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1989
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2006 по 01.08.2011
Московский Педагогический государственный Университет (МПГУ)
высшее | Current education:1
Работа или профессия
С 10.01.2011
ГБОУ Школа № 1551
Учитель | Current occupation:1
Бракосочетание
03.07.2015
Москва, Тушинский ЗАГС
Рождение ребёнка
29.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козырев Антон Александрович
Москва
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