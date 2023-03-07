Михайловская (Цоглина) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловская (Цоглина) Ирина Яковлевна

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Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

15.08.1930

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Цоглин Яков

Мать: Цоглина Хая

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.09.1874

Сын: Михайловский Михаил

Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловская Мария

Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловская Рози

Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Илья

Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Арон

Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайловский Исай Аронович

Смерть
15.08.1930
Нью-Йорк, США
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