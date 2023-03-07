Михайловская (Цоглина) Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти15.08.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Цоглин Яков
Мать: Цоглина Хая
Рождение ребёнка
10.09.1874
Сын: Михайловский Михаил
Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловская Мария
Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловская Рози
Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловский Илья
Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловский Арон
Отец ребёнка: Михайловский Исай Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1930
Нью-Йорк, США