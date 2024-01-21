Белоусова (Рождественская) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890
Бракосочетание
1905
село Барышево, Туганский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1909
Сын: Белоусов Анатолий
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
село Барышево, Туганский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович
село Барышево, Туганский район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно