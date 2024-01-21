Белоусова (Рождественская) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Рождественская) Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890

Отец: Рождественский Петр Федоров

Мать: Рождественская Таисия Николаевна

Бракосочетание
1905

Муж: Белоусов Иван Федорович

село Барышево, Туганский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1909

Сын: Белоусов Анатолий

Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович

село Барышево, Туганский район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Федорович

село Барышево, Туганский район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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