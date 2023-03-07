Кощеев Семен Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кощеев Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1942