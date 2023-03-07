Кощеев Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Семен Сергеевич

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Место рождения

Киселевский

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кощеев Сергей Ефимов

Мать: Кощеева Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Степанова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
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